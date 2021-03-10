Будем отвечать зеркально: Кравчук прокомментировал мобилизацию войск РФ на Донбассе

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“Мы знаем, что стягиваються войска, что проходят тренировки, учения. Но украинская армия, и силы украинские уже не такие, как пять лет тому назад, ми готовы защищать свою землю... Мы не можем не видеть угроз, они есть. На них мы будем отвечать адекватно, будем отвечать зеркально. Но не провоцируя какие-либо действия, опасные для жизни людей”, — сказал Кравчук.

По его словам, украинские военные и силовые структуры в полном объёме владеют информацией о ситуации на линии соприкосновения, каждый шаг оккупантов отслеживается.

“Вооруженные силы Украины, СБУ, МВД и их службы, пограничные войска — все наши украинские силы владеют ситуацией на Донбассе. Имеют информацию, полученную разными путями — через разведку и иными способами. И для нас чего-то неожиданного нет”, — рассказал Кравчук.

По его словам, украинская делегация в ТКГ предложит рассмотреть свой вариант мирного сценария.

“Но если вторая сторона откажется, тогда у нас останется только одно — защищаться”, — отметил глава украинской делегации.

Кравчук также отметил, что Украина не будет одинока, в её противостоянии российской агрессии поможет Европа и США.

“Каждый день я слышу заявления в Вашингтоне, в Брюсселе, что Европа всё больше понимает, кто выступает агрессором — Россия. Соединённые Штаты Америки заявляют, что суверенитет Украины не останется без помощи, помощь будет наращиваться. Таким образом мир не будет безучастен к тем попыткам, если кто-то решится таким способом испытывать мир и дальше. Думаю, он поплатиться очень серьёзно”, — рассказал Кравчук.

Дополнение

Первый президент, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина готова дать отпор различным сценариям со стороны государства-агрессора России.

Ранее Кравчук заявлял, что в случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков в Украине не останется вариантов, кроме как открывать огонь.

В ОРДЛО с конца февраля активизировали агитационные мероприятия среди местных жителей о прохождении военной службы в рядах оккупантов.