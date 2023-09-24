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Буданов прокомментировал возможную причастность Украины к ударам дронами в Судане

Буданов прокомментировал возможную причастность Украины к ударам дронами в Судане

Киев • УНН

 • 202724 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов не подтвердил и не опроверг сообщений в СМИ о вероятной причастности украинских спецслужб к атакам дронами в Судане. При этом он добавил, что Украина будет действовать против своих врагов “в любой точке земного шара”. Об этом Буданов рассказал в комментарии украинской службе Голоса Америки, передает УНН.

Цитата

«Я лично еще год назад откровенно говорил, что все российские военные преступники, которые воевали, воюют или планируют воевать против Украины, будут наказаны в любой точке земного шара. Относительно подтверждения или опровержения информации в сообщениях CNN, — здесь без комментариев, мне нечего сказать. Пусть каждый находит ответы сам», — сказал Кирилл Буданов.

Контекст

Ранее телеканал CNN проинформировал со ссылкой на источник в украинской армии, что за ударами беспилотников по базам местных боевиков, связанных с ЧВК “Вагнер” вблизи столицы Судана, вероятно, стоят украинские спецслужбы.

Журналисты процитировали источник в украинской армии, который описал операцию как работу “несуданских военных”: схема дронов, летящих прямо на цель, была очень необычной для Судана и более широкого африканского региона.

Эти нападения свидетельствуют о возможном распространении последствий российского вторжения далеко от линии фронта в Украине.

“Ситуация, которая произошла в Судане, думаю, всем прекрасно известна. В конце весны там произошел очередной мятеж, который полностью поддерживала российская сторона”, — добавил Буданов.

“Подразделения ЧВК “Вагнер” участвовали и в организации, и непосредственно в самом перевороте. Это все, что могу вам сказать. Это наши враги, и мы будем действовать в любой точке земного шара”, — сказал руководитель украинской разведки.

Добавим

В субботу президент Владимир Зеленский сообщил в соцсети Х (бывшая Twitter) о своей незапланированной встрече с главой переходного правительства Судана по дороге из Канады.

«На обратном пути, в аэропорту Шеннон Зеленский провел незапланированную встречу с Председателем суверенного Совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурганом», сообщил президент в своем твите.

«Мы обсудили общие вызовы безопасности, а именно деятельность незаконных вооруженных формирований, которые финансируются Россией», – добавил президент Украины.

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