Буданов прокомментировал возможную причастность Украины к ударам дронами в Судане

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов не подтвердил и не опроверг сообщений в СМИ о вероятной причастности украинских спецслужб к атакам дронами в Судане. При этом он добавил, что Украина будет действовать против своих врагов “в любой точке земного шара”. Об этом Буданов рассказал в комментарии украинской службе Голоса Америки, передает УНН.