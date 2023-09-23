Незапланована зустріч президента України з Головою Суверенної Ради Судану в аеропорту: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський незаплановано провів зустріч в ірландському аеропорту зустріч із Головою Суверенної Ради Республіки Судан Абдель Фаттахом аль-Бурганом. Сторони обговорили безпекові виклики, гуманітарну ініціативу Grain From Ukraine, а також майданчики для посилення взаємодії між країнами, пише УНН з посиланням на офіційний сайт глави держави.
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В аеропорту «Шеннон» (Ірландія) Президент України Володимир Зеленський провів незаплановану зустріч із Головою Суверенної Ради Республіки Судан Абдель Фаттахом аль-Бурганом. Глава держави подякував за послідовну підтримку Суданом суверенітету й територіальної цілісності України.
Співрозмовники обговорили спільні безпекові виклики, зокрема діяльність незаконних збройних формувань, фінансованих Росією.
Володимир Зеленський запросив Абдель Фаттаха аль-Бургана підтримати гуманітарну ініціативу Grain From Ukraine, метою якої є постачання продовольства до найбільш вразливих країн Африки, а також долучитися до Глобального саміту миру.
Лідери двох держав також обговорили можливі майданчики для посилення взаємодії між Україною та країнами Африканського континенту.
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