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Буданов назвал напряженность между Украиной и Польшей "ужасной ошибкой"

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

Руководитель ОПУ Кирилл Буданов заявил, что ситуация в отношениях с Польшей является дипломатической напряженностью, а не конфликтом. Он оценил обострение как ошибку и проявление незрелости польских политиков.

Буданов назвал напряженность между Украиной и Польшей "ужасной ошибкой"

Глава офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Буданов заявил, что ситуация в отношениях Украины и Польши является не конфликтом, а дипломатическим напряжением и противоречием. В то же время он оценил нынешнее обострение между официальными Киевом и Варшавой как серьезную ошибку. Об этом он сказал во время открытой беседы со студентами Киево-Могилянской академии 26 июня, передает УНН.

Детали

По словам Кирилла Буданова, нынешняя ситуация между Украиной и Польшей еще не достигла своего пика, однако дальнейшее обострение может иметь негативные последствия, если стороны вовремя не остановятся.

С Польшей это классическое дипломатическое напряжение. Это не конфликт, это противоречие, давайте так. Это еще не пик, поверьте мне. Там дальше будет, если все не остановятся немного

 - заявил Буданов.

Он подчеркнул, что считает обострение в отношениях с соседними государствами ошибочным путем, поскольку это может привести как к политическим, так и к экономическим проблемам.

Оцениваю очень плохо, оцениваю как ошибку. Причем страшную ошибку. Снова возвращаюсь к тому, что говорил раньше: древние правила - с соседями нужно иметь хорошие или нейтральные отношения. Обострение с соседями всегда вызывает серьезные проблемы - от политических до чисто экономических

- сказал глава ОПУ.

Буданов также назвал действия польских политиков, которые привели к такому решению, проявлением незрелости.

Я оцениваю это как незрелость, прежде всего. Просто незрелость. Я оцениваю это как незрелость людей в Польше, которые подтолкнули и в конечном итоге приняли такое решение

- отметил он.

По его словам, соответствующий шаг выглядит неподготовленным и непроработанным.

Это очень странно, и оно не проработано и не подготовлено. Потому что если уже идти на такие вещи, то нужно было на самом деле хотя бы Муссолини лишить и так далее. Потому что выглядит это максимально странно

- добавил Буданов.

Напомним

Накануне заместитель главы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что спор из-за государственных наград является бессмысленным. Он считает, что не было необходимости лишать Зеленского ордена Белого Орла.

Александра Василенко

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