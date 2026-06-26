Буданов назвал напряженность между Украиной и Польшей "ужасной ошибкой"
Киев • УНН
Руководитель ОПУ Кирилл Буданов заявил, что ситуация в отношениях с Польшей является дипломатической напряженностью, а не конфликтом. Он оценил обострение как ошибку и проявление незрелости польских политиков.
Глава офиса президента Украины (ОПУ) Кирилл Буданов заявил, что ситуация в отношениях Украины и Польши является не конфликтом, а дипломатическим напряжением и противоречием. В то же время он оценил нынешнее обострение между официальными Киевом и Варшавой как серьезную ошибку. Об этом он сказал во время открытой беседы со студентами Киево-Могилянской академии 26 июня, передает УНН.
Детали
По словам Кирилла Буданова, нынешняя ситуация между Украиной и Польшей еще не достигла своего пика, однако дальнейшее обострение может иметь негативные последствия, если стороны вовремя не остановятся.
С Польшей это классическое дипломатическое напряжение. Это не конфликт, это противоречие, давайте так. Это еще не пик, поверьте мне. Там дальше будет, если все не остановятся немного
Он подчеркнул, что считает обострение в отношениях с соседними государствами ошибочным путем, поскольку это может привести как к политическим, так и к экономическим проблемам.
Оцениваю очень плохо, оцениваю как ошибку. Причем страшную ошибку. Снова возвращаюсь к тому, что говорил раньше: древние правила - с соседями нужно иметь хорошие или нейтральные отношения. Обострение с соседями всегда вызывает серьезные проблемы - от политических до чисто экономических
Буданов также назвал действия польских политиков, которые привели к такому решению, проявлением незрелости.
Я оцениваю это как незрелость, прежде всего. Просто незрелость. Я оцениваю это как незрелость людей в Польше, которые подтолкнули и в конечном итоге приняли такое решение
По его словам, соответствующий шаг выглядит неподготовленным и непроработанным.
Это очень странно, и оно не проработано и не подготовлено. Потому что если уже идти на такие вещи, то нужно было на самом деле хотя бы Муссолини лишить и так далее. Потому что выглядит это максимально странно
Напомним
Накануне заместитель главы МИД Польши Владислав Теофил Бартошевский заявил, что спор из-за государственных наград является бессмысленным. Он считает, что не было необходимости лишать Зеленского ордена Белого Орла.