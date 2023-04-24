Любой гибридный трибунал позволит путину избежать ответственности - премьер Эстонии

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«Мы поддерживаем международный трибунал по расследованию преступления агрессии. Военные преступления могут рассматриваться МУС и судами в Украине. Если говорить о преступлении агрессии - это преступление лидеров. Я юрист по образованию и могу сказать, что любой гибридный трибунал позволит путину, лаврову и другим избавиться от ответственности. Преступление агрессии – это преступление которое совершают лидеры и именно их надо привлечь к ответственности», - рассказала Каллас.

Она отметила, что активно выступает за международный трибунал в очень четком формате.

«Я очень активно выступаю за международный трибунал в очень четком формате, который позволит привлечь к ответственности лидеров россии. Тех, кто принял решение атаковать Украину. Без привлечения к ответственности лидеров не будет никаких побед», - сказала Каллас.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что на трибунале, который обязательно будет создан для наказания российского агрессора будут наказаны все виновные "так же как были наказаны агрессоры прошлого".

Костин сообщал, что открытие офиса прокурора МУС в Украине позволит более полноценно расследовать международные преступления.