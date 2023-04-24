Будь-який гібридний трибунал дозволить путіну уникнути відповідальності - прем’єр Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що будь-який гібридний трибунал дозволить російському диктатору володимиру путіну, міністру закордонних справ рф сергію лаврову та іншим російським високопосадовцям уникнути відповідальності за злочин агресії проти України. Тому Каллас виступає за міжнародний трибунал у дуже чіткому форматі. Про це Каллас сказала під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським у Житомирі, передає кореспондент УНН.
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«Ми підтримуємо міжнародний трибунал з розслідування злочину агресії. Воєнні злочини можуть розглядатися МКС і судами в Україні. Якщо говорити про злочин агресії - це злочин лідерів. Я юрист за освітою й можу сказати, що будь-який гібридний трибунал дозволить путіну, лаврову та іншим позбавитися відповідальності. Злочин агресії – це злочин який скоюють лідери й саме їх треба притягнути до відповідальності», - розповіла Каллас.
Вона наголосила, що активно виступає за міжнародний трибунал у дуже чіткому форматі.
«Я дуже активно виступаю за міжнародний трибунал у дуже чіткому форматі, який дозволить притягнути до відповідальності лідерів росії. Тих, хто ухвалив рішення атакувати Україну. Без притягнення до відповідальності лідерів не буде жодних перемог», - сказала Каллас.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський наголошував, що на трибуналі, який обов'язково буде створений для покарання російського агресора будуть покарані всі винні "так само як були покарані агресори минулого".
Костін повідомляв, що відкриття офісу прокурора МКС в Україні дозволить більш повноцінно розслідувати міжнародні злочини.