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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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"Бруклин" обыграл "Голден Стэйт" в матче-открытии сезона НБА

Киев • УНН

 • 11944 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В первом поединке регулярного сезона НБА 2020-21 годов “Бруклин Нетс” на своем паркете справился с “Голден Стэйт Уорриорз”, передает УНН.

"Бруклин" обыграл "Голден Стэйт" в матче-открытии сезона НБА

В первой четверти доминировали звездные игроки “Нетс” — Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг. Действия лидеров подхватили и их партнеры — 40:25.

В дальнейшем “воины”, которые будут проводить весь сезон без одного из лидеров Клея Томпсона и на этот раз без Дреймонда Грина, не смогли навязать борьбу. Поражение 99:125.

Ирвинг набрал 26 очков, Дюрант — 22, у “ГСУ” 20 очков и 10 передач в активе Стефена Карри.

Примечательно, что звездный форвард Дюрант вышел на паркет впервые после 18-месячной паузы, связанной с травмой.

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