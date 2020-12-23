“Бруклін” обіграв “Голден Стейт” у матчі-відкритті сезону НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У першому поєдинку регулярного сезону НБА 2020-21 років “Бруклін Нетс” на власному паркеті впорався із “Голден Стейт Ворріорс”, передає УНН.
У першій чверті домінували зіркові гравці “Нетс” — Кевін Дюрент та Кайрі Ірвінг. Дії лідерів підхопили й їх партнери — 40:25.
Надалі “воїни”, які проводитимуть увесь сезон без одного з лідерів Клея Томпсона та цього разу без Дреймонда Гріна, не змогли нав’язати боротьби. Поразка 99:125.
Ірвінг набрав 26 очок, Дюрант — 22, у “ГСВ” 20 очок і 10 передач в активі Стефена Каррі.
Примітно, що зірковий форвард Дюрант вийшов на паркет вперше після 18-місячної паузи пов’язаної із травмою.