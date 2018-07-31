Британцы смогут обменять пустые бутылки на вход в парк аттракционов

"Чтобы воспользоваться предложением, достаточно будет сдать пластиковую тару в специальный автомат, установленный при входе в парк. Фандомат примет любую пластиковую бутылку емкостью 500 мл", - говорится в сообщении.

Такая инновация - плоды совместной работы британского подразделения "Coca-Cola" и компании "Merlin Entertainment", владеющей парком аттракционов. На старте планируется запустить специальные автоматы в четырех ведущих парках аттракционов компании.

Планируется, что автоматы в обмен на пластиковые бутылки будут выдавать ваучер, дающий 50% скидки на посещение аттракционов.

При этом сообщается, что 50-процентный ваучер может сэкономить до 27 фунтов стерлингов каждому посетителю.

В Украине тоже хотели запустить европейскую систему сбора тары через автоматы (фандоматы). Но продвижение идеи зависло на уровне Верховной Рады, которая все еще не приняла соответствующий законопроект.

Как европейцы собирают пустые бутылки, смотрите на видео.