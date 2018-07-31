Британці зможуть обміняти порожні пляшки на вхід до парку атракціонів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Невдовзі низка британських парків атракціонів запустять нову систему знижок для відвідувачів, передає УНН з посиланням на The Guardian.

"Щоб скористатися пропозицією, достатньо буде здати пластикову тару в спеціальний автомат, встановлений при вході в парк. Фандомати прийматимуть будь-яку пластикову пляшку ємністю 500 мл", - йдеться у повідомленні.

Така інновація - плоди спільної роботи британського підрозділу "Coca-Cola" і компанії "Merlin Entertainment", що володіє парком атракціонів. На старті планується запустити спеціальні автомати в чотирьох провідних парках атракціонів компанії.

Планується, що автомати в обмін на пластикові пляшки видаватимуть ваучер, що дає 50% знижки на відвідування атракціонів.

При цьому повідомляється, що 50-відсотковий ваучер може заощадити до 27 фунтів стерлінгів кожному відвідувачу.

В Україні теж хотіли запустити європейську систему збору тари через автомати (фандомати). Але просування ідеї зависло на рівні Верховної Ради, яка все ще не прийняла відповідний законопроект.

Як європейці збирають порожні пляшки, дивіться на відео.

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