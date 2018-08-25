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Британцы испытают 5G на железной дороге

Киев • УНН

 • 11651 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Власти Великобритании объявили о намерении провести испытания сети стандарта 5G на железной дороге. Во время испытаний планируется проверить возможность нового стандарта обеспечивать непрерывный высокоскоростной доступ в интернет на всем протяжении маршрута, передает УНН со ссылкой на Railway Technology.

Британцы испытают 5G на железной дороге

Технология пятого поколения передачи данных, черновую версию которой представили в феврале прошлого года, разрабатывается на протяжении последних нескольких лет. Сети 5G должны поддерживать бо́льшую ширину пропускания, чем действующие сегодня 4G-сети, а также допускать подключение большего числа мобильных аппаратов к одной базовой станции.

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Основными отличиями технологии пятого поколения станут гарантированное обеспечение скорости обмена данными в несколько десятков мегабит в секунду для нескольких десятков тысяч абонентов и поддержка нескольких сотен тысяч одновременных подключений от разного рода датчиков беспроводной датчиковой сети (например, сенсоров устройств промышленного интернета).

Испытания сети стандарта 5G в Великобритании будет проводиться на участке железной дороги от Лидса до Манчестера. В рамках проекта компании, желающие принять участие в испытаниях, должны будут установить вдоль путей необходимое коммуникационное оборудование, а также системы Wi-Fi в нескольких поездах. Установку профинансируют британские власти.

В случае, если испытания сети 5G будут признаны успешными, в перспективе ее развернут по всем железным дорогам Великобритании. Эти работы будут проводиться в рамках правительственной программы по обеспечению пассажиров железных дорог высокоскоростным непрерывным доступом в интернет.

Напомним, китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Group объявил о своем успехе в осуществлении первого в истории Китая телефонного звонка с использованием технологии 5G. Звонок, совершенный компанией ZTE при содействии компании China Mobile Communications Corp, был основан на системе end-to-end 5G, которую запустят в коммерческое использование. Ожидается, что Китай введет технологию 5G к 2020 году и станет крупнейшим в мире рынком по ее использованию до 2025 года.

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