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Британці випробують 5G на залізниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Влада Великої Британії оголосила про намір провести випробування мережі стандарту 5G на залізниці. Під час випробувань планується перевірити можливість нового стандарту забезпечувати безперервний високошвидкісний доступ до інтернету на всьому протязі маршруту, передає УНН із посиланням на Railway Technology.

Британці випробують 5G на залізниці

Технологія п’ятого покоління передачі даних, чорнову версію якої представили у лютому минулого року, розробляється протягом останніх кількох років. Мережі 5G повинні підтримувати більшу ширину пропускання, ніж діючі сьогодні 4G-мережі, а також допускати підключення більшої кількості мобільних апаратів до однієї базової станції.

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Основними відмінностями технології п’ятого покоління стануть гарантоване забезпечення швидкості обміну даними у кілька десятків мегабіт у секунду для кількох десятків тисяч абонентів і підтримка декількох сотень тисяч одночасних підключень від різного роду датчиків бездротової датчикової мережі (наприклад, сенсорів пристроїв промислового інтернету).

Випробування мережі стандарту 5G у Великій Британії буде проводитися на ділянці залізниці від Лідса до Манчестера. В рамках проекту компанії, які бажають взяти участь у випробуваннях, повинні будуть встановити вздовж шляхів необхідне комунікаційне обладнання, а також системи Wi-Fi в кількох потягах. Установку профінансує британська влада.

У разі, якщо випробування мережі 5G будуть визнані успішними, у перспективі її розгорнуть по всіх залізницях Сполученого Королівства. Ці роботи будуть проводитися в рамках урядової програми із забезпечення пасажирів залізниць високошвидкісним безперервним доступом в інтернет.

Нагадаємо, китайський виробник телекомунікаційного устаткування ZTE Group оголосив про свій успіх у здійсненні першого в історії Китаю телефонного дзвінка з використанням технології 5G. Дзвінок, здійснений компанією ZTE за сприяння компанії China Mobile Communications Corp, був заснований на системі end-to-end 5G, яку запустять у комерційне використання. Очікується, що Китай запровадить технологію 5G до 2020 року і стане найбільшим у світі ринком з її використання до 2025 року.

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