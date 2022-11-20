Британское правительство рассматривает снятие торговых барьеров с ЕС

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. Правительство Великобритании планирует налаживать экономические отношения по примеру Швейцарии, где с помощью двусторонних договоренностей страна имеет доступ к единому европейскому рынку. Об этом пишет издание The Times, передает УНН.

Детали

Как сообщает The Times, канцлер Британии Джереми Хант дал понять, что правительство Риши Сунака планирует отказаться от подхода, принятого Борисом Джонсоном, и устранить подавляющее большинство торговых барьеров. Но кроме торговли швейцарская модель предполагает более либеральную миграцию в ЕС. Однако британские чиновники отметили, что эти договоренности не будут касаться возвращения свободного перемещения граждан по территории ЕС.

Данная новость уже вызвала волну недовольства среди поклонников Brexit. Так бывший британский министр и ключевой переговорщик по Brexit лорд Дэвид Фрост назвал это решение неприемлемым.

«Любой подход, требующий от Соединенного Королевства согласования с правилами ЕС, чтобы получить торговые преимущества, будь то в рамках швейцарского подхода или любого другого, был бы совершенно неприемлем», – сообщил Фрост.

Напомним

19 ноября новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев для встречи с Президентом Владимиром Зеленским.

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