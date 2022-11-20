Британський Уряд розглядає зняття торговельних бар’єрів з ЄС

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Як повідомляє The Times, канцлер Британії Джеремі Хант дав зрозуміти, що уряд Ріші Сунака планує відмовитися від підходу, прийнятого Борисом Джонсоном, та усунути переважну більшість торгівельних бар’єрів. Але крім торгівлі, швейцарська модель передбачає більш ліберальну міграцію в ЄС. Проте британські посадовці зазначили, ці домовленості не будуть стосуватися повернення вільного переміщення громадян по території ЄС.

Дана новина вже викликала хвилю невдоволення серед прихильників Brexit. Так колишній британський міністр та ключовий перемовник щодо Brexit лорд Девід Фрост назвав це рішення неприйнятним.

«Будь-який підхід, який вимагає від Сполученого Королівства узгодження з правилами ЄС, щоб отримати торговельні переваги, чи то в рамках швейцарського підходу, чи будь-якого іншого, був би цілком неприйнятним», – повідомив Фрост.

Нагадаємо

19 листопада новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідав Київ для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським.



