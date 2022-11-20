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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Британський Уряд розглядає зняття торговельних бар’єрів з ЄС

Британський Уряд розглядає зняття торговельних бар’єрів з ЄС

Київ • УНН

 • 641647 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Уряд Великої Британії планує налагоджувати економічні відносини за прикладом Швейцарії, де з допомогою двосторонніх домовленостей країна має доступ до єдиного європейського ринку. Про це пише видання The Times, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє The Times, канцлер Британії Джеремі Хант дав зрозуміти, що уряд Ріші Сунака планує відмовитися від підходу, прийнятого Борисом Джонсоном, та усунути переважну більшість торгівельних бар’єрів. Але крім торгівлі, швейцарська модель передбачає більш ліберальну міграцію в ЄС. Проте британські посадовці зазначили, ці домовленості не будуть стосуватися повернення вільного переміщення громадян по території ЄС.

Дана новина вже викликала хвилю невдоволення серед прихильників Brexit. Так колишній британський міністр та ключовий перемовник щодо Brexit лорд Девід Фрост назвав це рішення неприйнятним.

«Будь-який підхід, який вимагає від Сполученого Королівства узгодження з правилами ЄС, щоб отримати торговельні переваги, чи то в рамках швейцарського підходу, чи будь-якого іншого, був би цілком неприйнятним», – повідомив Фрост.

Нагадаємо

19 листопада новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідав Київ для зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським.

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