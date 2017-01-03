Британский посол в ЕС ушел в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Британский посол в Европейском союзе Айван Роджерс ушел в отставку, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Предполагалось, что А.Роджерс, назначенный постоянным представителем Великобритании в ЕС в 2013 году, сыграет ключевую роль в переговорах по "брекситу", которые, как ожидается, начнутся в ближайшие месяцы.
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Форин-офис заявил, что в данный момент не может рассказать о причинах отставки А.Роджерса.
Лейборист Хилари Бенн, который возглавляет специальный комитет по "брекситу", сказал, что А.Роджерс подал в отставку в критический момент, и призвал правительство поторопиться в поисках замены.
В середине декабря А.Роджерс говорил, что согласование торговых документов между Великобританией и ЕС, которое необходимо для будущего "брекситу", может затянуться до 2020 года.
В ходе переговоров по "брекситу" с ЕС и третьими странами Великобритании нужно заключить десятки новых торговых соглашений, чтобы сохранить свое участие в едином рынке Евросоюза и особые условия торговли с другими странами.
Как сообщал УНН, Т.Мей призвали распустить Палату лордов в случае их препятствование Brexit.