Британський посол в ЄС пішов у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Британський посол в Європейському союзі Айван Роджерс пішов у відставку, передає УНН з посиланням на ВВС.
Передбачалося, що А.Роджерс, призначений постійним представником Великої Британії в ЄС в 2013 році, зіграє ключову роль в переговорах по "брексіту", які, як очікується, почнуться в найближчі місяці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Королева Єлизавета ІІ не з'являється на публіці 12 днів
Форін-офіс заявив, що в даний момент не може розповісти про причини відставки А.Роджерса.
Лейборист Хіларі Бенн, який очолює спеціальний комітет по "брексіту", сказав, що А.Роджерс подав у відставку в критичний момент, і закликав уряд поквапитися в пошуках заміни.
В середині грудня А.Роджерс говорив, що узгодження торговельних документів між Великобританією і ЄС, яке необхідно для майбутнього "брексіту", може затягнутися до 2020 року.
В ході переговорів по "брексіту" з ЄС і третіми країнами Великобританії потрібно укласти десятки нових торгових угод, щоб зберегти свою участь в єдиному ринку Євросоюзу і особливі умови торгівлі з іншими країнами.
Як повідомляв УНН, Т.Мей закликали розпустити Палату лордів у разі їхнього перешкоджання Brexit.