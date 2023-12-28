Британские монеты 2024 года увековечивают Черчилля и Букингемский дворец

Королевский монетный двор в Великобритании показал новые британские монеты 2024 года. Одна из монет посвящена 150-летию со дня рождения бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Представлено пять новых дизайнов, посвященных ключевым событиям и юбилеям, которые также включают чествование Национальной галереи, сборной Великобритании и паралимпийской сборной Великобритании, направляющихся на Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года в Париже.

Букингемский дворец изображен на новой монете номиналом 5 фунтов, а 150-летие со дня рождения сэра Уинстона Черчилля и 200-летие Национальной галереи изображено на монетах в 2 фунта.

Новые монеты номиналом 50 пенсов будут посвящены 200-летию RNLI, сборным страны.

"Приближаясь к Новому году, мы рады представить пять новых дизайнов, которые появятся на памятных монетах в 2024 году, отмечая некоторые из самых значимых моментов и годовщин, которые должны произойти", - сказала директор по памятным монетам Королевского монетного двора Ребекка Морган.

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