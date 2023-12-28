Британские монеты 2024 года увековечивают Черчилля и Букингемский дворец
Королевский монетный двор представляет монеты 2024 года: Уинстон Черчилль, Букингемский дворец, Национальная галерея и RNLI будут увековечены в пяти новых дизайнах.
Новая почта завершила сбор на укрепление ПВО - командование ЧВК "Центр" получает оборудование на 330 млн гривен
Новая почта завершила сбор на усиление защиты украинского неба. Средства были собраны в рамках проекта "Запакуй небо- прокачай ППО"
Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
Кабинет министров изменил срок действия свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.
В оккупированном Крыму сообщили о взрывах
В Красноперекопске сообщили о двух взрывах.
После сбития 5 вражеских самолетов россия массово запустила БПЛА для разведки - Игнат
россия массово использует БПЛА для разведки после того, как Силы обороны уничтожили пять вражеских самолетов за одну неделю.
В следующем году доплаты военным останутся на уровне 2023 года - Минобороны
В 2024 году выплаты украинским военным не изменятся. Также планируется сохранить доплаты украинским военнослужащим в размере 30 и 100 тысяч гривен.
Херсон ночью подвергся очередной атаке врага: глава ОВА показал последствия
Российские войска этой ночью обстреляли Херсон.
Из-за непогоды без света 52 населенных пункта, ограничения электроснабжения не применяются - энергетики
Обесточены из-за непогоды 52 населенных пункта в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях. Электроэнергии, производимой электростанциями, хватает для обеспечения энергоснабжения всех потребителей.
В Черном море на вражеской мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы - Силы обороны Юга
В Черном море произошел подрыв на вражеской морской мине гражданского судна под флагом Панамы.
Спрос на оборону: глобальные заказы на вооружение продолжают рост, несмотря на задержки с выполнением заказов
FT сообщила о близком к рекордному портфеле заказов оборонных компаний.