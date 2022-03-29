Британские взрывотехники передали украинским полицейским спецоборудование и медсредства

Детали

В частности взрывотехники получили спецоборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов, миноискатели, системы управления подрывом, диагностические приборы, медицинские аптечки и другие средства.

Как рассказал начальник управления взрывотехнической службы Нацполиции Владимир Хоменко, украинские полицейские получили помощь от британских коллег через фонд Friends of Ukraine EOD "Друзья Украины" и благодаря поддержке директора по обучению с 25-летним опытом работы Пола Ригга.

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"Помощь была оказана коллегами из Великобритании, с которыми мы планировали проводить тренинги для украинских взрывотехников в этом году. Буквально через месяц мы должны были ехать в Англию и учить наших специалистов. По собственной инициативе и за свой счет ребята из Британии вместе со своими коллегами собрали нам оборудование, спецсредства. Мы очень благодарны ребятам за их помощь. Братство взрывотехников из разных стран - в действии как оно есть", - отметил Владимир Хоменко.

Добавим

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает, что лидеры стран НАТО 24 марта согласуют передачи Украине дополнительной помощи, в частности оборудование для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.