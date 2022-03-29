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Британські вибухотехніки передали українським поліцейським спецобладнання та медзасоби

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Британські вибухотехніки передали українським поліцейським спецобладнання та медзасоби. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Британські вибухотехніки передали українським поліцейським спецобладнання та медзасоби

Деталі

Зокрема вибухотехніки отримали спецобладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів, міношукачі, системи управління підривом, діагностичні прилади, медичні аптечки та інші засоби.

Як розповів начальник управління вибухотехнічної служби Нацполіції Володимир Хоменко, українські поліцейські отримали допомогу від британських колег через фундацію Friends of Ukraine EOD "Друзі України" та завдяки підтримці директора з навчання з 25-річним досвідом роботи Пола Рігга.

Цитата

"Допомога була надана колегами з Великої Британії, з якими ми планували проводити тренінги для українських вибухотехніків у цьому році. Буквально за місяць ми мали їхати в Англію та вчити наших спеціалістів. За власною ініціативою та власним коштом хлопці з Британії разом зі своїми колегами зібрали нам обладнання, спецзасоби. Ми дуже вдячні хлопцям за їхню допомогу. Братерство вибухотехніків з різних країн – в дії як воно є", – зазначив Володимир Хоменко.

Додамо

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує, що лідери країн Альянсу 24 березня погодять передання Україні додаткової допомоги, зокрема обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз.

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