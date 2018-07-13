Британская полиция перекрыла улицу возле ресторана из "дела Скрипалей"

“В настоящее время мы имеем дело с инцидентом на Касл-стрит, Солсбери, связанном с участием мужчины, которому за 30 [лет]. Учитывая расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери, мы принимаем меры, являющиеся в высокой степени мерами предосторожности, для обеспечения общественной безопасности”, — говорится в сообщении полиции в Twitter.

“Мы не хотим, чтобы кто-то был встревожен, но надеемся, что вы понимаете причины для таких мероприятий”, — отмечают в полиции.

По данным газеты Mirror, полиция перекрыла одну из дорог в Солсбери после того, как человек, о котором идет речь в сообщении полиции, почувствовал себя плохо около Zizzi. Ресторан известен тем, что 4 марта в нем обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позже в этот же день они были найдены без сознания после воздействия нервно-паралитического вещества “Новичок”.

“Полиция и спасатели бегут на железнодорожную станцию”, — приводит издание слова очевидцев. “Сирены звучат уже очень долго. В центре города перекрыта дорога”, - говорят они.

Как сообщал УНН, Великобритания обвинила Россию в смерти матери троих детей от “Новичка”.