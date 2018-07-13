Британська поліція перекрила вулицю біля ресторану з "справи Скрипалів"

“В даний час ми маємо справу з інцидентом на Касл-стріт, Солсбері, пов’язаному з участю чоловіка, якому за 30 (років). З огляду на розслідування інцидентів в Солсбері і Еймсбері, ми вживаємо заходів, які є у високому ступені запобіжними засобами, для забезпечення громадської безпеки”, — йдеться в повідомленні поліції в Twitter.

“Ми не хочемо, щоб хтось був стривожений, але сподіваємося, що ви розумієте причини для таких заходів”, — відзначають в поліції.

За даними газети Mirror, поліція перекрила одну з доріг в Солсбері після того, як чоловік, про якого йде мова в повідомленні поліції, відчув себе погано близько Zizzi. Ресторан відомий тим, що 4 березня в ньому обідали колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Пізніше в цей же день вони були знайдені без свідомості після впливу нервово-паралітичного речовини “Новачок”.

“Поліція і рятувальники біжать на залізничну станцію”, — наводить видання слова очевидців. “Сирени звучать вже дуже довго. У центрі міста перекрито дорогу”, — кажуть вони.

Як повідомляв УНН, Британія звинуватила Росію в смерті матері трьох дітей від “Новачка”.