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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Бельгийский подросток стал самым молодым самостоятельным кругосветным путешественником

Киев • УНН

 • 88136 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Мак Резерфорд, 17-летний бельгиец, приземлился в среду в Болгарии и стал самым молодым человеком, который в одиночку совершил кругосветное путешествие. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Бельгийский подросток стал самым молодым самостоятельным кругосветным путешественником

Детали

Резерфорд происходит из семьи пилотов. Его семья насчитывает четыре поколения летчиков, и Мак впервые почувствовал себя за штурвалом, когда ему было всего семь лет.

Его рекордный полет преодолел 54 000 километров за 221 час в 30 странах.

Ему пришлось столкнуться с температурой до 48 градусов жары. Его одиночное испытание также включало вынужденную посадку на безлюдном острове Атту, к западу от Аляски, из-за сильного ветра.

Его сестра и родители также рассказали, что его запасы пищи как-то пропитались топливом, что заставило его обойтись шоколадными пирожными.

Приготовление к путешествию было нарушено вторжением россии в Украину, что заставило изменить траекторию полета. Вместо того, чтобы лететь над россией, Резерфорд направился на юг через Пакистан, Индию, Южную Корею и Японию, прежде чем пролететь 10 часов над Тихим океаном, чтобы добраться до Соединенных Штатов: «Самый трудный этап», — сказал он.

Подвиг Мака Резерфорда был признан Книгой рекордов Гиннесса сертификатом, подтверждающим, что он побил рекорд, установленный в прошлом году 18-летним Тревисом Ладлоу из Великобритании.

Сестра Резерфорда Зара остается самой молодой женщиной, которая совершила одиночный полет, который она совершила в начале года в возрасте 19 лет.

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