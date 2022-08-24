Бельгийский подросток стал самым молодым самостоятельным кругосветным путешественником

Детали

Резерфорд происходит из семьи пилотов. Его семья насчитывает четыре поколения летчиков, и Мак впервые почувствовал себя за штурвалом, когда ему было всего семь лет.

Его рекордный полет преодолел 54 000 километров за 221 час в 30 странах.

Ему пришлось столкнуться с температурой до 48 градусов жары. Его одиночное испытание также включало вынужденную посадку на безлюдном острове Атту, к западу от Аляски, из-за сильного ветра.

Его сестра и родители также рассказали, что его запасы пищи как-то пропитались топливом, что заставило его обойтись шоколадными пирожными.

Приготовление к путешествию было нарушено вторжением россии в Украину, что заставило изменить траекторию полета. Вместо того, чтобы лететь над россией, Резерфорд направился на юг через Пакистан, Индию, Южную Корею и Японию, прежде чем пролететь 10 часов над Тихим океаном, чтобы добраться до Соединенных Штатов: «Самый трудный этап», — сказал он.

Подвиг Мака Резерфорда был признан Книгой рекордов Гиннесса сертификатом, подтверждающим, что он побил рекорд, установленный в прошлом году 18-летним Тревисом Ладлоу из Великобритании.

Сестра Резерфорда Зара остается самой молодой женщиной, которая совершила одиночный полет, который она совершила в начале года в возрасте 19 лет.