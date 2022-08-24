Бельгійський підліток став наймолодшим самостійним навколосвітнім мандрівником
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Мак Резерфорд, 17-річний бельгієць, приземлився в середу в Болгарії і став наймолодшою людиною, яка поодинці здійснила кругосвітню подорож. Про це пише AFP, передає УНН.
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Резерфорд походить із сім'ї пілотів. Його сім'я налічує чотири покоління льотчиків, і Мак вперше відчув себе за штурвалом, коли йому було лише сім років.
Його рекордний політ подолав 54 000 кілометрів за 221 годину у 30 країнах.
Йому довелося зіткнутися з температурою до 48 градусів спеки. Його одиночне випробування також включало вимушену посадку на безлюдному острові Атту, на захід від Аляски, через сильний вітер.
Його сестра та батьки також розповіли, що його запаси їжі якось просочилися паливом, що змусило його обійтися шоколадними тістечками.
Приготування до подорожі було порушено вторгненням росії до України, що змусило змінити траєкторію польоту. Замість того, щоб летіти над росією, Резерфорд попрямував на південь через Пакистан, Індію, Південну Корею та Японію, перш ніж пролетіти 10 годин над Тихим океаном, щоб дістатися Сполучених Штатів: «Найважчий етап», — сказав він.
Подвиг Мака Резерфорда був визнаний Книгою рекордів Гіннеса сертифікатом, який підтверджує, що він побив рекорд, встановлений минулого року 18-річним Тревісом Ладлоу з Великої Британії.
Сестра Резерфорда Зара залишається наймолодшою жінкою, яка здійснила одиночний політ, який вона здійснила на початку року у віці 19 років.