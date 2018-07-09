Великобритания обвинила Россию в смерти матери троих детей от "Новичка"

"Реальность заключается в том, что Россия совершила нападение на британскую землю, в результате чего погиб британский подданный. Я думаю, что мир объединится с нами в осуждении этих действий России", - заявил Уильямсон.

Напомним, премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что "шокирована" смертью Дон Стерджесс, отравленной в Эймсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Как сообщал УНН, женщина, которая подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в Эймсбери (графство Уилтшир), умерла в воскресенье в больнице.

Так, 44-летняя британка Дон Стерджесс и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии, а позже Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию "Новичка", того же нервно-паралитического вещества, которым в Солсбери в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.