Британія звинуватила Росію в смерті матері трьох дітей від "Новачка"

"Реальність полягає в тому, що Росія здійснила напад на британську землю, внаслідок чого загинув британський підданий. Я думаю, що світ об'єднається з нами в засудженні цих дій Росії", - заявив Вільямсон.

Нагадаємо, Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей заявила, що “шокована” смертю Дон Стерджесс, отруєної в Еймсбері нервово-паралітичним речовиною “Новачок”.

Як повідомляв УНН, жінка, яка зазнала впливу нервово-паралітичної речовини в Еймсбері (графство Вілтшир), померла в неділю в лікарні.

Так, 44-річна британка Дон Стерджес і її 45-річний супутник Чарльз Роулі 30 червня були госпіталізовані в місті Еймсбері (графство Вілтшир) у критичному стані, а пізніше Скотленд-Ярд виступив зі твердженням, що вони піддалися впливу “Новачка”, тієї ж нервово-паралітичної речовини, якою в Солсбері в березні були отруєні екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.