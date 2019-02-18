Великобритания увеличит военное присутствие в Арктике для сдерживания России

По словам главы оборонного ведомства, новая 10-летняя программа предусматривает, что до 1 тыс. британских морпехов будут проходить ежегодное обучение вместе с норвежскими коллегами и сформируют в скором будущем воинское подразделение бригадной численности. Кроме того, Уильямсон сообщил о том, что в следующем году над арктическими просторами уже будут летать новые патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon, в задачу которых будет входить сдерживание активности российских субмарин, вернувшейся, по утверждению газеты, к уровню времен холодной войны.

"Будь то оттачивание нашего мастерства в условиях отрицательной температуры, обучение у давних союзников, таких как Норвегия, или же отслеживание угроз, исходящих от подводных лодок, с помощью наших самолетов Poseidon, мы будем проявлять бдительность в отношении новых вызовов", - приводит издание слова Уильямсона.

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По сведениям газеты, на базу Лоссимут в Шотландии в 2020 году должны будут поступить девять новых Poseidon. Они будут совершать разведывательные полеты в районы Крайнего Севера и Северной Атлантики. Еще одна роль этих самолетов будет состоять в обеспечении защиты британских ядерных субмарин.

The Daily Telegraph сообщает, что визит Уильямсона в Норвегию состоялся на фоне раздающейся в адрес министра критики в связи с тем, что из-за неосторожного заявления о намерении направить британский военный корабль в ту зону Тихого океана, которая является зоной китайских интересов, он способствовал срыву запланированного визита в КНР министра финансов Великобритании Филипа Хаммонда. Официально этот визит не объявлялся, но, по информации британских СМИ, подготовка к нему шла полным ходом. Ожидалось, что визит Хаммонда пройдет в только что минувшие выходные дни.

Напомним, осенью 2018 года УНН сообщал, что в Норвегии отправят 800 английских военных для сдерживания Российской Федерации. Кроме англичан, на новой военной базе будут размещены военнослужащие Норвегии, США и Нидерландов, сообщил Уильямсон.