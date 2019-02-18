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Британія збільшить військову присутність в Арктиці для стримування Росії

Британія збільшить військову присутність в Арктиці для стримування Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Велика Британія збільшить свою військову присутність в арктичному регіоні з метою захисту північного флангу НАТО від Росії. Про це, за твердженням газети The Daily Telegraph, заявив міністр оборони Сполученого Королівства Гевін Вільямсон, який відвідав розташування британських морських піхотинців на норвезькій військовій базі Бардуфосс, передає УНН.

За словами глави оборонного відомства, нова 10-річна програма передбачає, що до 1 тисячі британських морських піхотинців будуть проходити щорічне навчання разом з норвезькими колегами і сформують в недалекому майбутньому військовий підрозділ бригадної чисельності. Крім того, Вільямсон повідомив про те, що в наступному році над арктичними просторами вже літатимуть нові патрульні протичовнові літаки Boeing P-8 Poseidon, у завдання яких входитиме стримування активності російських субмарин, що повернулася, за твердженням газети, до рівня часів холодної війни.

“Будь то відточування нашого майстерності в умовах негативної температури, навчання у давніх союзників, таких як Норвегія, або ж відстеження загроз, що виходять від підводних човнів, за допомогою наших літаків Poseidon, ми будемо проявляти пильність щодо нових викликів”, — наводить видання слова Вільямсона.

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За відомостями газети, на базу Лоссімут в Шотландії в 2020 році повинні будуть вступити дев’ять нових Poseidon. Вони будуть здійснювати розвідувальні польоти в райони Крайньої Півночі і Північної Атлантики. Ще одна роль цих літаків буде полягати в забезпеченні захисту британських ядерних субмарин.

The Daily Telegraph повідомив, що візит Вільямсона в Норвегію відбувся на тлі лунаючого на адресу міністра критики у зв’язку з тим, що через необережні заяви про намір направити британський військовий корабель в ту зону Тихого океану, яка є зоною китайських інтересів, він сприяв зриву запланованого візиту в КНР міністра фінансів Великобританії Філіпа Хаммонда. Офіційно цей візит не оголошувався, але, за інформацією британських ЗМІ, підготовка до нього йшла повним ходом. Очікувалося, що візит Хаммонда пройде в тільки що минулі вихідні дні.

Нагадаємо, восени 2018 року УНН повідомляв, що до Норвегії відправлять 800 англійських військових для стримування Російської Федерації. Крім англійців, на новій військовій базі будуть розміщені військовослужбовці Норвегії, США та Нідерландів, повідомив Вільямсон.

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