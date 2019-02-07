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Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40%

Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40%

Киев  •  УНН

 • 11990 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40%. Об этом заявила государственный министр Великобритании по вопросам международного развития Гарриет Болдуин на своей странице в Twitter, передает УНН.

Как сообщила Болдуин в Twitter, она в рамках двухдневного визита в Украину встретилась с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль.

"Мы обсудили совместные усилия для облегчения человеческих страданий, вызванных российской агрессией. Великобритания, как и прежде, продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также объявляет о повышении на 40% гуманитарной поддержки", - написала Болдуин.

Как сообщал УНН, Украина надеется на двусторонний безвиз с Британией после Brexit.

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