Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Великобритания увеличит гуманитарную поддержку для Украины на 40%. Об этом заявила государственный министр Великобритании по вопросам международного развития Гарриет Болдуин на своей странице в Twitter, передает УНН.
Как сообщила Болдуин в Twitter, она в рамках двухдневного визита в Украину встретилась с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль.
"Мы обсудили совместные усилия для облегчения человеческих страданий, вызванных российской агрессией. Великобритания, как и прежде, продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также объявляет о повышении на 40% гуманитарной поддержки", - написала Болдуин.
Как сообщал УНН, Украина надеется на двусторонний безвиз с Британией после Brexit.