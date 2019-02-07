Британія збільшить гуманітарну підтримку для України на 40%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Велика Британія збільшить гуманітарну підтримку для України на 40%. Про це заявила державний міністр Британії з питань міжнародного розвитку Гарріет Болдуін на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
Як повідомила Болдуін у Twitter, вона у рамках дводенного візиту в Україну зустрілася із заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль.
"Ми обговорили спільні зусилля для полегшення людських страждань, викликаних російською агресією. Велика Британія, як і раніше, продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України, а також оголошує про підвищення на 40% гуманітарної підтримки", - написала Болдуін.
Як повідомляв УНН, Україна сподівається на двосторонній безвіз з Британією після Brexit.