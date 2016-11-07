Великобритания выставит на продажу 56 военных объектов

М.Феллон заявил, что продажа объектов - это часть просмотра земельной собственности Минобороны. Ранее анонсировали о продаже еще 35 объектов.

Это часть долгосрочной стратегии уменьшения расходов и увеличения эффективности армии.

М.Феллон заявил, что такой шаг улучшит эффективность расходов и освободит достаточно земли для построения 55 000 домов.

Распродажа позволит сэкономить 140 000 000 фунтов, которые потратят на создание "территорий для военных" по всей стране.

"Инвестируя средства мы улучшим тренировочную инфраструктуру и положение семей военных", - заявил М.Феллон.