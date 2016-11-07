Британія виставить на продаж 56 військових об’єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Уряд Британії продасть ще 56 оборонних об’єктів із землею та забудовою до 2040 року. Про це заявив членам парламенту міністр оборони країни Майкл Феллон, передає УНН із посиланням на ВВС.
М.Феллон заявив, що продаж об’єктів – це частина перегляду земельної власності Міноборони. Раніше анонсували про продаж ще 35 об’єктів.
Це частина довгострокової стратегії зменшення витрат та збільшення ефективності армії.
М.Феллон заявив, що такий крок покращить ефективність витрат та звільнить достатньо землі для побудови 55 тисяч домівок.
Розпродаж дозволить заощадити 140 мільйонів фунтів, які витратять на створення "територій для військових" по всій країні.
"Інвестуючи кошти ми покращимо тренувальну інфраструктуру та становище сімей військових", - заявив М.Феллон.