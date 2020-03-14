Британия развернула обратно пять летевших в Испанию самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Британская авиакомпания развернула прямо в воздухе пять самолетов, летевших в Испанию. Причиной стали меры по недопущению распространения коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN
Также британская авиакомпания отменила все ближайшие рейсы в Испанию. “Мы приняли решение отменить все рейсы в материковую часть Испании, Балеарские острова и Канарские острова”, — сообщил представитель компании.
Самолеты было решено вернуть в пункт вылета, так как указ авиакомпании “незамедлительно вступил в силу”.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ряд стран, среди которых и Украина, ввели ограничительные меры по пересечению государственных границ.