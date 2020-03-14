Британия развернула обратно пять летевших в Испанию самолетов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 98561 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102925 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104999 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104051 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112535 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100627 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105149 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106620 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131547 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 марта, 11:59 • 105957 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 111366 просмотра
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4 марта, 18:57 • 109068 просмотра
Актуальное
Британия развернула обратно пять летевших в Испанию самолетов

Британия развернула обратно пять летевших в Испанию самолетов

Киев  •  УНН

 • 17059 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Британская авиакомпания развернула прямо в воздухе пять самолетов, летевших в Испанию. Причиной стали меры по недопущению распространения коронавируса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN

Также британская авиакомпания отменила все ближайшие рейсы в Испанию. “Мы приняли решение отменить все рейсы в материковую часть Испании, Балеарские острова и Канарские острова”, — сообщил представитель компании.

Самолеты было решено вернуть в пункт вылета, так как указ авиакомпании “незамедлительно вступил в силу”.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ряд стран, среди которых и Украина, ввели ограничительные меры по пересечению государственных границ.

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