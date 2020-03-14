Британія розвернула назад п’ять літаків, що прямували до Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Британська авіакомпанія розгорнула безпосередньо в повітрі п'ять літаків, що летіли до Іспанії. Причиною стали заходи щодо недопущення поширення коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN
Також британська авіакомпанія скасувала всі найближчі рейси в Іспанію.
"Ми прийняли рішення скасувати всі рейси до материкової частини Іспанії, Балеарських островів та Канарських островів", - повідомив представник компанії.
Літаки було вирішено повернути в пункт вильоту, так як указ авіакомпанії "негайно вступив в силу".
Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах нового коронавірусу пандемією.
Ряд країн, серед яких і Україна, ввели обмежувальні заходи з перетину державних кордонів.