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Британія розвернула назад п’ять літаків, що прямували до Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Британська авіакомпанія розгорнула безпосередньо в повітрі п'ять літаків, що летіли до Іспанії. Причиною стали заходи щодо недопущення поширення коронавірусу. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN

Також британська авіакомпанія скасувала всі найближчі рейси в Іспанію.

"Ми прийняли рішення скасувати всі рейси до материкової частини Іспанії, Балеарських островів та Канарських островів", - повідомив представник компанії.

Літаки було вирішено повернути в пункт вильоту, так як указ авіакомпанії "негайно вступив в силу".

Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах нового коронавірусу пандемією.
Ряд країн, серед яких і Україна, ввели обмежувальні заходи з перетину державних кордонів.

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