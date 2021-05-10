Британия начала расследование против Бориса Джонсона из-за отдыха на Карибах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Уполномоченная по вопросам парламентских стандартов в Великобритании Кэтрин Стоун заявила, что против премьер-министра Бориса Джонсона ведется расследование из-за незадекларированного отдыха на Карибских островах в 2019 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Как передает издание, премьер-министр отдыхал на Карибах вместе с Керри Саймондс в декабре 2019 года. Он провел 10 дней на вилле стоимостью в 15000 фунтов стерлингов (21 тыс. долл.), которую в качестве “жеста вежливости” предоставил основатель компании Carphone Warehouse Дэвид Росс.
Джонсон должен был задекларировать полученную финансовую выгоду, как это предусматривает кодекс поведения депутатов, но не сделал этого.
Дело открыли после того, как пресс-секретарь Росса сначала заявил, что отдых не был оплачен. Но позже признал, что "способствовал" поездке.
Контекст
Избирательная комиссия ранее начала другое расследование против премьера Британии в связи с незадекларированным ремонтом в квартире Джонсона на Даунинг-стрит.
Как отмечает ведомство, обвинения в адрес Джонсона не навредили его репутации среди избирателей, поскольку перед местными выборами играют роль достижения консерваторов.
Но все же некоторые члены партии разочарованы в том, что политическая сила Джонсона становится все менее прозрачной касательно вопросов финансирования и деклараций.