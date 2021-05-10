Британія почала розслідування проти Бориса Джонсона через відпочинок на Карибах

Деталі

Як передає видання, прем'єр-міністр відпочивав на Карибах разом з Керрі Саймондс в грудні 2019 року. Він провів 10 днів на віллі вартістю в 15 000 фунтів стерлінгів (21 тис. Дол.), яку в якості "жесту ввічливості" надав засновник компанії Carphone Warehouse Девід Росс.

Джонсон мав задекларувати отриману фінансову вигоду, як це передбачає кодекс поведінки депутатів, але не зробив цього.

Справу відкрили після того, як прессекретар Росса спочатку заявив, що відпочинок не був оплачений. Але пізніше визнав, що "сприяв" поїздці.

Контекст

Виборча комісія раніше почала інше розслідування проти прем'єра Британії в зв'язку з незадекларованим ремонтом в квартирі Джонсона на Даунінг-стріт.



Як зазначає відомство, звинувачення на адресу Джонсона не нашкодили його репутації серед виборців, оскільки перед місцевими виборами грають роль досягнення консерваторів.

Але все ж деякі члени партії розчаровані в тому, що політична сила Джонсона стає все менш прозорою щодо питань фінансування і декларацій.