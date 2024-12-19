Британия обещает выделить для Украины 286 миллионов долларов на усиление обороны

Великобритания объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов, что равно 286 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Эта инициатива направлена на усиление оборонных возможностей Украины в условиях войны с террористической страной, которая длится уже почти три года.

Правительство Великобритании подчеркнуло, что поддержка будет включать поставки критически важного оборудования и продолжение военной подготовки украинских защитников.

Пакет помощи охватывает несколько важных направлений: укрепление военно-морского флота Украины за счет поставки малых судов, разведывательных и ударных беспилотников, а также систем противоминной безопасности; усиление противовоздушной обороны благодаря поставке радаров и технологий для борьбы с дронами; обеспечение технической поддержки для ранее переданных систем. Также предусмотрено финансирование более 1000 систем радиоэлектронной борьбы и оборудования для повышения защиты украинских военных.

Кроме технической помощи, Лондон подтвердил готовность инвестировать в дальнейшую подготовку украинских военнослужащих, чтобы они могли справиться с вызовами, которые возникают на фронте.

Великобритания пообещала долгосрочную поддержку Украине