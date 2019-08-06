Британец Хэмилтон стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал триумфатором Гран-при "Формулы-1" в Венгрии, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Хэмилтону удалось опередить на последних кругах представителя "Ред Булл" Макса Ферстаппена, который имел пуол-позишн.
Третьим к финишу добрался Себастьян Феттель из "Феррари", который также на последних кругах опередил партнера по "Феррари" Шарля Леклера.
По подиуму, но в десятке лучших оказались: Леклер из "Феррари" - 4, Карлос Сайнс-младший из "Макларена" - 5, лозунг из "Ред Булл" - 6, Райкконен из "Альфа Ромео" - 7, Боттас с "Мерседеса"- 8, Норрис из "Макларена"- 9, Албон с "Торо Россо"- 10.
Заметим, что в общем зачете Хэмилтон "имеет 251 очко и опережает Боттас на 63 Ферстаппен отстает от Боттас на 8 пунктов.
Добавим, что 1 сентября в Бельгии пройдет следующий Гран-При "Формулы-1".