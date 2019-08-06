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6 марта, 19:19 • 128159 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138261 просмотра

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Британец Хэмилтон стал победителем Гран-при "Формулы-1" в Венгрии

Киев  •  УНН

 • 11246 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал триумфатором Гран-при "Формулы-1" в Венгрии, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Хэмилтону удалось опередить на последних кругах представителя "Ред Булл" Макса Ферстаппена, который имел пуол-позишн.

Третьим к финишу добрался Себастьян Феттель из "Феррари", который также на последних кругах опередил партнера по "Феррари" Шарля Леклера.

По подиуму, но в десятке лучших оказались: Леклер из "Феррари" - 4, Карлос Сайнс-младший из "Макларена" - 5, лозунг из "Ред Булл" - 6, Райкконен из "Альфа Ромео" - 7, Боттас с "Мерседеса"- 8, Норрис из "Макларена"- 9, Албон с "Торо Россо"- 10.

Заметим, что в общем зачете Хэмилтон "имеет 251 очко и опережает Боттас на 63 Ферстаппен отстает от Боттас на 8 пунктов.

Добавим, что 1 сентября в Бельгии пройдет следующий Гран-При "Формулы-1".

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