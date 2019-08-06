Британець Хемілтон став переможцем Гран-Прі "Формули-1" в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Пілот "Мерседеса" Льюїс Хемілтон став тріумфатором Гран-прі "Формули-1" в Угорщині, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Хемілтону вдалося випередити на останніх колах представника "Ред Буллу" Макса Ферстаппена, який мав пуол-позишн.
Третім до фінішу дібрався Себастьян Феттель з "Феррарі", який також на останніх колах випередив партнера по "Феррарі" Шарля Леклера.
За подіумом, але в десятці кращих опинилися: Леклер з "Феррарі" – 4, Карлос Сайнс-молодший з "Макларена" – 5, Гаслі з "Ред Буллу" – 6, Райкконен з "Альфа Ромео" – 7, Боттас з "Мерседесу" – 8, Норріс з "Макларена" – 9, Албон з "Торо Россо" – 10.
Зауважимо, що у загальному заліку Хемілтон" має 251 очко і випереджає Боттаса на 63. Ферстаппен відстає від Боттаса на 8 пунктів.
Додамо, що 1-го вересня в Бельгії пройде наступний Гран-Прі "Формули-1".