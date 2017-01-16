Brexit в итоге окажется отличной вещью - Д.Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Избранный президент США считает, что выход Великобритании из состава ЕС принесет Лондону большую выгоду, несмотря на первоначальные сложности, передает УНН со ссылкой на The Times.
"То обстоятельство, что курс английского фунта стерлингов падает, это прекрасно", - сказал он, отметив, что в нынешних условиях, когда Великобритания входит в состав ЕС, "вести бизнес невозможно во многих частях Великобритании".
"Я думаю, что Brexit в итоге окажется отличной вещью", - отметил Д.Трамп.
Он добавил, что в условиях, когда в ЕС доминирует ФРГ, британцы поступили мудро, проголосовав за "развод" с Брюсселем. "Вы смотрите на ЕС, а видите Германию. Фактически это (ЕС) - инструмент для Германии. Именно поэтому я считаю, что Великобритания приняла мудрое решение, решив выйти ".
Напомним, на состоявшемся в Великобритании в июне 2016 референдуме по вопросу целесообразности продолжения членства страны в Евросоюзе победили противники евроинтеграции. 51,9% британцев проголосовали за выход королевства из состава сообщества, против выступили 48,1%.
Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Терезы Мэй во вторник планирует озвучить свой план Brexit.