Brexit в підсумку виявиться відмінною річчю - Д.Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Обраний президент США вважає, що вихід Великобританії зі складу ЄС принесе Лондону велику вигоду, незважаючи на початкові складності, передає УНН з посиланням на The Times.
“Та обставина, що курс англійського фунта стерлінгів падає, це чудово,” — сказав він, зауваживши, що в нинішніх умовах, коли Великобританія входить до складу ЄС, “вести бізнес неможливо у багатьох частинах Великобританії”.
“Я думаю, що Brexit в підсумку виявиться відмінною річчю,” — зауважив Д.Трамп.
Він додав, що в умовах, коли в ЄС домінує ФРН, британці вчинили мудро, проголосувавши за “розлучення” з Брюсселем. “Ви дивіться на ЄС, а бачите Німеччину. Фактично це (ЄС) — інструмент для Німеччини. Саме тому я вважаю, що Великобританія прийняла мудре рішення, вирішивши вийти”.
Нагадаємо, на проведеному в Великобританії в червні 2016 року референдумі з питання доцільності продовження членства країни в Євросоюзі перемогли противники євроінтеграції. 51,9% британців проголосували за вихід королівства зі складу співтовариства, проти виступили 48,1%.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Великої Британії Терези Мей у вівторок планує озвучити свій план щодо Brexit.