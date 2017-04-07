Brent выросла в цене до 55,71 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:22, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,49%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,57 доллара за баррель, прибавив 1,68%.

Напомним, в феврале Украина сократила добычу нефти на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.