Brent выросла в цене до 55,71 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу утром выросли в цене до 55,71 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:22, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,49%.
При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,57 доллара за баррель, прибавив 1,68%.
Напомним, в феврале Украина сократила добычу нефти на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.