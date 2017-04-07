Brent зросла в ціні до 55,71 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у п'ятницю зранку зросли в ціні до 55,71 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:22, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 1,49%.
При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 52,57 долара за барель, додавши 1,68%.
Нагадаємо, у лютому Україна скоротила видобуток нафти на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.