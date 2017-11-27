Brent торгуется на уровне 63,86 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в понедельник утром установилась в цене на уровне 63,86 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:31, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent не изменилась.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,72 доллара за баррель, потеряв 0,39%.
Напомним, в конце прошлой недели Brent торговалась на уровне 63,86 долл. за баррель.