Brent торгуется на уровне 63,86 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:31, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent не изменилась.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,72 доллара за баррель, потеряв 0,39%.

Напомним, в конце прошлой недели Brent торговалась на уровне 63,86 долл. за баррель.