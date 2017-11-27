Brent торгується на рівні 63,86 дол. за барель

За даними видання станом на 8:31, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent не змінилася.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 58,72 долара за барель, втративши 0,39%.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Brent торгувалася на рівні 63,86 дол. за барель.