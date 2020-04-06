Brent торгуется на уровне 33,50 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 33,50 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,79%.
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При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 27,31 доллара за баррель, потеряв 3,63%.
Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.
После этого на рынке нефти произошло еще несколько падений цен. 18 марта цена нефти упала ниже 25 долларов за баррель впервые с 2003 года. 30 марта нефть упала до 17-летнего минимума на фоне ситуации с коронавирусом и ограничений из-за пандемии в крупнейших экономиках мира, оставляя рынок перегруженным резким снижением спроса и чрезмерным избытком нефти.