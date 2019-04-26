Бразильский полузащитник "Шахтера" вылетел до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Полузащитник "Шахтера" Майкон перенес операцию и пропустит минимум полгода, сообщает УНН со ссылкой на сайт "горняков" и Instagram футболиста.
У Майкона диагностировано повреждение крестообразной связки коленного сустава. Футболист уже прооперирован.
Майкон также написал, что восстановление займет около 7 месяцев, так что в этом году бразильский хавбек уже не выйдет на поле.
Отметим, что в активе 21-летнего игрока 30 матчей в нынешнем сезоне при 5 голах и 3 результативных ремнях.
Напомним, что Майкон становился чемпионом Бразилии и перешел к дончанам прошлым летом.