Бразильский полузащитник "Шахтера" вылетел до конца года

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 102465 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 106736 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 109498 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 110648 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 137084 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114278 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139541 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144898 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130309 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130351 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бразильский полузащитник "Шахтера" вылетел до конца года

Киев  •  УНН

 • 8332 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Полузащитник "Шахтера" Майкон перенес операцию и пропустит минимум полгода, сообщает УНН со ссылкой на сайт "горняков" и Instagram футболиста.

У Майкона диагностировано повреждение крестообразной связки коленного сустава. Футболист уже прооперирован.

Майкон также написал, что восстановление займет около 7 месяцев, так что в этом году бразильский хавбек уже не выйдет на поле.

Отметим, что в активе 21-летнего игрока 30 матчей в нынешнем сезоне при 5 голах и 3 результативных ремнях.

Напомним, что Майкон становился чемпионом Бразилии и перешел к дончанам прошлым летом.

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