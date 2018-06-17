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"Шахтар" придбав чемпіона Бразилії Майкона

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Донецький “Шахтар” поповнив свої ряди 20-річним футболістом — вихованцем “Корінтіанса” Майконом, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “гірників”.

Угода з “Шахтарем” розрахована на 5 років.

“За Майконом ми спостерігали близько року. Ще взимку розуміли, що Фред від нас піде, тому заздалегідь домовилися з „Корінтіансом“ про трансфер, а вже сьогодні поставили підписи під контрактом. Майкон є одним з кращих і найбільш талановитих футболістів на цій позиції в Бразилії, навіть можна сказати, найкращим. Він постійно грає в збірній Бразилії U20, в свої 20 років провів більше 80 матчів за основну команду „Корінтіанса“, що говорить про його великий талант і серйозні перспективи”, — сказав генеральний директор клубу Сергій Палкін.

Відзначимо, що з “Корінтіансом” Майкон в 2017 році став чемпіоном Бразилії. У тріумфальному сезоні футболіст був основним центральним півзахисником “Тімао”: 36 матчів, 1 гол і 3 результативні передачі в Серії А.

Додамо, що усього за “Корінтіанс” він провів 89 поєдинків, забив 7 м’ячів. На правах оренди також виступав за “Понте-Прету”. У складі збірної Бразилії U20 — 8 ігор, 1 гол.

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