"Шахтар" придбав чемпіона Бразилії Майкона
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Донецький “Шахтар” поповнив свої ряди 20-річним футболістом — вихованцем “Корінтіанса” Майконом, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “гірників”.
Угода з “Шахтарем” розрахована на 5 років.
“За Майконом ми спостерігали близько року. Ще взимку розуміли, що Фред від нас піде, тому заздалегідь домовилися з „Корінтіансом“ про трансфер, а вже сьогодні поставили підписи під контрактом. Майкон є одним з кращих і найбільш талановитих футболістів на цій позиції в Бразилії, навіть можна сказати, найкращим. Він постійно грає в збірній Бразилії U20, в свої 20 років провів більше 80 матчів за основну команду „Корінтіанса“, що говорить про його великий талант і серйозні перспективи”, — сказав генеральний директор клубу Сергій Палкін.
Відзначимо, що з “Корінтіансом” Майкон в 2017 році став чемпіоном Бразилії. У тріумфальному сезоні футболіст був основним центральним півзахисником “Тімао”: 36 матчів, 1 гол і 3 результативні передачі в Серії А.
Додамо, що усього за “Корінтіанс” він провів 89 поєдинків, забив 7 м’ячів. На правах оренди також виступав за “Понте-Прету”. У складі збірної Бразилії U20 — 8 ігор, 1 гол.