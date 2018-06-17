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"Шахтер" приобрел чемпиона Бразилии Майкона

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Донецкий “Шахтер” пополнил свои ряды 20-летним футболистом — воспитанником “Коринтианса” Майконом, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “горняков”.

Соглашение с “Шахтером” рассчитана на 5 лет.

“За Майконом мы наблюдали около года. Еще зимой понимали, что Фред от нас уйдет, поэтому заранее договорились с „Коринтианс“ о трансфере, а уже сегодня поставили подписи под контрактом. Майкон является одним из лучших и наиболее талантливых футболистов на этой позиции в Бразилии, даже можно сказать, лучшим. Он постоянно играет в сборной Бразилии U20, в свои 20 лет провел более 80 матчей за основную команду „Коринтианса“, что говорит о его большой талант и серьезные перспективы”, — сказал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

Отметим, что с “Коринтианс” Майкон в 2017 году стал чемпионом Бразилии. В триумфальном сезоне футболист был основным центральным полузащитником “Тима”: 36 матчей, 1 гол и 3 результативные передачи в Серии А.

Добавим, что всего за “Коринтианс” он провел 89 поединков, забил 7 мячей. На правах аренды также выступал за “Понте-Прету”. В составе сборной Бразилии U20 — 8 игр, 1 гол.

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