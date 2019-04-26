Бразильський півзахисник "Шахтаря" вилетів до кінця року

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Півзахисник "Шахтаря" Майкон переніс операцію та пропустить мінімум півроку, повідомляє УНН з посиланням на сайт "гірників" та Instagram футболіста.

У Майкона діагностовано пошкодження хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Футболіста вже прооперовано.

Майкон також написав, що відновлення займе близько 7 місяців, так що в цьому році бразильський хавбек вже не вийде на поле.

Зазначимо, що в активі 21-річного гравця 30 матчів у нинішньому сезоні при 5 голах і 3 результативних пасах.

Нагадаємо, що Майкон ставав чемпіоном Бразилії і перейшов до донеччан минулого літа.

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