Бразильський півзахисник "Шахтаря" вилетів до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Півзахисник "Шахтаря" Майкон переніс операцію та пропустить мінімум півроку, повідомляє УНН з посиланням на сайт "гірників" та Instagram футболіста.
У Майкона діагностовано пошкодження хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Футболіста вже прооперовано.
Майкон також написав, що відновлення займе близько 7 місяців, так що в цьому році бразильський хавбек вже не вийде на поле.
Зазначимо, що в активі 21-річного гравця 30 матчів у нинішньому сезоні при 5 голах і 3 результативних пасах.
Нагадаємо, що Майкон ставав чемпіоном Бразилії і перейшов до донеччан минулого літа.