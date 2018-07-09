Бразильский легионер "Шахтера" выразил желание вернуться на родину

30-летний хавбек намерен выступать в клубе, в котором начинал карьеру — “Интернасьональ”.

“Собираюсь провести переговоры с моим агентом и определюсь, что будет дальше. Пока неясно. Я всегда думаю о возвращении в „Интернасьонал“, я очень привязан к болельщикам этого клуба. Я обязательно вернусь туда”, — рассказывает спортсмен.

Примечательно, что Тайсон выступал в “Интернасьональ” с 2008-го по 2010-й год, после чего открыл новый этап карьеры — в Украине, а именно “Металлисте”.

Добавим также, контракт бразильца с “Шахтером” действует до 2021-го года.